Fortaleza muda estratégia do elenco e projeta 12 atletas emprestados na temporada 2022; veja lista

O Fortaleza ampliou o investimento na chegada de jogadores nos últimos anos e deixou o leque de opções maior na montagem do elenco. Assim, para a temporada de 2022, a gestão trabalha para oferecer mais rodagem aos atletas na temporada.

O Diário do Nordeste apurou que, até o momento, a equipe acertou o empréstimo de nove jogadores. O índice pode chegar a 12 com as negociações em andamento, mas é resultado de mudança de estratégia em dois pilares: dar experiência (aos de saída) e acirrar competitividade (nos que ficam).

A última transferência anunciada foi a do goleiro Kennedy, cedido ao Sergipe-SE por três meses - com chance de expansão do contrato. Aos 22 anos é tido como atleta em potencial e destaque da base.

Legenda: Kennedy foi tricampeão cearense (2019, 2020 e 2021) com o elenco profissional do Fortaleza Foto: Karim Georges / FEC

Sem espaço no time principal, tem a chance de atuar em outra equipe, evoluir tecnicamente e retornar para ser reintegrado. A vitrine também pode permitir que o Leão realize uma negociação.

Atletas emprestados pelo Fortaleza em 2022:

GOL - Kennedy (22) | emprestado ao Sergipe-SE.

ZAG - João Paulo (24) | emprestado ao Náutico.

LAE - Pedro Vitor (23) | emprestado ao Náutico.

LAE - Bruno Melo (29) | emprestado ao Corinthians.

LAE - Miguel (20) | emprestado ao Boa Vista-RJ.

LAE - Nathan (23) | emprestado ao Athletic-MG.

VOL - Pablo (24) | emprestado ao Vitória-BA.

MEI - Ryan Guilherme (19) | emprestado ao Boa Vista-RJ.

ATA - Gustavo Coutinho (23) | emprestado ao Botafogo-PB.

Legenda: O zagueiro João Paulo foi o capitão do time de Aspirantes e um dos destaques do elenco Foto: Karim Georges / FEC

A expectativa é de que o zagueiro Quintero, o meia Luiz Henrique e o goleiro Felipe Alves também sejam emprestados. O clube acredita que as demais opções para as posições são qualificadas.

Assim, a mensagem também é listada aos remanescentes. No processo, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda definiu as peças que irão permanecer para a sequência do ano e, em um time mais enxuto, projeta que a briga por espaço seja mais direcionada, com melhor uso do plantel disponível.

Isso porque o Fortaleza irá disputar cinco competições. Com calendário cheio, além da Libertadores, tem pela frente: Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série A do Brasileiro.

ELENCO DO FORTALEZA PARA 2022: