Vojvoda mostra mentalidade vencedora do Fortaleza e reforça briga por posição no elenco

O Fortaleza estreou na temporada de 2022 com goleada na Copa do Nordeste. A vitória por 5 a 0 contra o Sousa-PB foi construída sem dificuldades na Arena Castelão, trouxe impressões positivas apesar do nível do rival, mas deixou nítida a consolidação da mentalidade vencedora de Vojvoda.

“O que eu mais gostei, o principal foi a responsabilidade, a seriedade com que (o Fortaleza) enfrentou essa partida. Acho que são partidas que, em algum momento podem complicar, isso já aconteceu em outros campeonatos, como o Paulista e o Carioca. Um time inferior em categoria tem uma motivação acima, e um time como o Fortaleza não deve perder. O respeito ao adversário e ao torcedor deve estar sempre presente. Não importa quem jogou, não importa o adversário, só a camisa que defendemos", explicou.

Desde a chegada ao Pici, o técnico argentino sempre deixou claro o desejo por um time competitivo e a vontade incessante pelo resultado. Esses aspectos nortearam a campanha história de 2021, com o G-4 da Série A do Brasileiro, a semifinal da Copa do Brasil e a vaga inédita para a Libertadores.

Números de Vojvoda no Fortaleza

Jogos: 52

Vitórias: 26

Empates: 10

Derrotas: 16

Aproveitamento: 56,4%

Gols marcados: 82

Gols sofridos: 52

Com a manutenção do trabalho, a imposição técnica (e a intensidade em campo) do elenco na estreia, diante de um oponente menos qualificado, serve como demonstração do aspecto mental. A sequência do placar não freou o ímpeto leonino de gols.

Boeck fora dos reservas

Para além do aspecto anímico, a primeira partida de 2022 trouxe estreias de reforços no Leão. O goleiro Fernando Miguel foi titular, enquanto o atacante Moisés e o lateral-esquerdo Juninho Capixaba entraram durante o 2º tempo do confronto.

Um detalhe foi a ausência do goleiro Boeck, titular no fim de 2021, da lista de relacionados por questão técnica. Vojvoda explicou que se trata de uma posição a mais e que todos devem brigar para atuar.

"Quanto aos reservas, um posto específico como goleiro, é um jogador a mais no elenco. Irá trabalhar no dia a dia e na partida para ganhar um posto no time. Conheço o rendimento de Boeck, pelo que demonstrou no ano passado, conheço o dia a dia de treino. O Max, ano passado, não teve oportunidade de uma partida oficial, e o Fernando Miguel, conheço de ter enfrentado, é um goleiro de muito tempo na Série A. Será uma boa briga e espero ser justo, essa é a minha intenção", declarou.

A mensagem se estende aos demais setores. O Leão anunciou sete contratações para o ano, como o argentino Silvio Romero, e não há cadeira cativa para a equipe titular (nem nos relacionados). A disputa interna cresce no plantel, aumenta o nível do grupo e deve promover novidades táticas.

