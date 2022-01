Fortaleza atropela o Sousa-PB com tranquilidade, méritos e exercendo o protagonismo esperado

O Fortaleza estreou com o pé direito em 2022. A goleada por 5 a 0 sobre o Sousa-PB foi construída, até, sem dificuldades. Em um jogo tranquilo, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda controlou as ações do início ao fim e estabeleceu o placar de forma inquestionável.

Dois aspectos primordiais: o Sousa-PB é um time bastante limitado tecnicamente e não estabeleceu dificuldades ao Fortaleza. Que, por sua vez, teve muitos méritos na construção da goleada. Se impôs desde o primeiro minuto, foi protagonista e estabeleceu um ritmo intenso para liquidar a fatura logo na etapa inicial, e foi o que aconteceu.

Legenda: Titi marcou o 1º gol do Fortaleza e fez bom jogo Foto: Fabiane de Paula/SVM

Com 25 minutos, já vencia por 3 a 0, com gols de Titi, Depietri e Igor Torres.

No 2º tempo, quando apertou, fez mais dois, com Tinga e Romarinho. O placar foi elástico, mas poderia ter sido até ainda mais, tamanha a superioridade leonina.

Grande atuação de Lucas Crispim, que deu passe para o gol de Titi e cobrou escanteio para desvio do próprio Titi e gol de Tinga. Jogando solto, com liberdade criativa e muito participativo, o camisa 10 foi o melhor em campo.

Legenda: Lucas Crispim foi o melhor em campo pelo Fortaleza Foto: Fabiane de Paula/SVM

Destaque, ainda, para Titi, Tinga e Benevenuto, sempre seguros e sólidos defensivamente; Matheus Jussa e Ronald, muito intensos com e sem bola, auxiliando tanto na marcação como também na saída de jogo, iniciando a construção de jogadas; e os jovens atacantes Depietri e Igor Torres, que sem David (vendido), Robson (lesionado), Henríquez (lesionado) e Romero (ainda aguardando regularização), deram conta do recado nesta oportunidade.

Ponto positivo, também, para as estreias de Juninho Capixaba e Moisés. Os dois entraram no 2º tempo e mostrando muita intensidade, com jogadas de velocidade e participações ofensivas. Capixaba, inclusive, não atuou como ala, mas sim como um interno (meia que joga por dentro) e com muitas jogadas de infiltração e ultrapassagem.

Ainda é cedo para análises definitivas, até pelo nível do adversário, mas a primeira impressão do Fortaleza de 2022 foi bastante positiva.

