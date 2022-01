Fortaleza goleia Sousa-PB na estreia da Copa do Nordeste

O Fortaleza estreou na temporada 2022 com goleada. Diante do Sousa-PB, em duelo adiantado da 2ª rodada da Copa do Nordeste, a equipe de Juan Pablo Vojvoda venceu por 5 a 0. Titi, Depietri, Igor Torres, Tinga e Romarinho marcaram os gols da partida.

O resultado garante o Tricolor do Pici na liderança do Grupo A da Copa do Nordeste. No sábado (05), às 17h45 (horário de Brasília) o Fortaleza encara o arquirrival Ceará, pela 3ª rodada.

O jogo

Superior ao adversário desde os minutos iniciais da partida, o Fortaleza foi soberano diante do Sousa-PB, administrando o placar conquistado, sem sofrer ameaças do adversário.

Logo aos 6 minutos, após cruzamento de Lucas Crispim, o zagueiro Titi abriu o marcador para o Leão do Pici. O placar foi ampliado aos 13, após boa jogada individual de Valentín Depietri, que contou com o desvio para marcar o 2° do Fortaleza na partida.

Com o resultado encaminhado, o Fortaleza diminuiu a pressão, mas seguiu bloqueando os espaços para o Sousa-PB crescer na partida. Aos 25 minutos, Igor Torres aproveitou o rebote do goleiro Ricardo e marcou o 3° do Leão. O meio-campista Lucas Lima também teve oportunidades, mas não conseguiu executar com precisão.

Na etapa final, Tinga, após cobrança de escanteio de Lucas Crispim e desvio de Titi, anotou o 4° gol do Fortaleza. O zagueiro tricolor empurrou de mão para o gol, mas a arbitragem não observou e sinalizou o tento leonino. O atacante Romarinho, aos 38 minutos, finalizou o marcador para o Tricolor do Pici.