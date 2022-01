Fortaleza é impiedoso contra o Sousa

A estreia do Fortaleza na Copa do Nordeste teve ares de experimentação.

Primeiro porque o Sousa "deu" a bola ao tricolor que não a devolveu mais.

Depois porque a configuração tática ficou do jeito que Vojvoda preconiza.

Com vinte e seis minutos de jogo o time paraibano já tinha três gols em sua sacola.

Sistemas de defesa e meio campo adiantados jogando no campo adversário.

Destaques para Crispim e Lucas Lima que se serviram.

No segundo tempo mais dois gols e as mudanças no meio campo e ataque, com utilização de Moisés, Romarinho, Vargas e Capixaba.

De nada adiantou o ajuntamento defensivo do Sousa para barrar a disparada superioridade do Fortaleza.

O tricolor foi impiedoso e jogou com prazer.