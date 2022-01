Fortaleza x Sousa-PB estreiam na Copa do Nordeste: onde assistir, horário, palpites e escalações

A temporada de 2022 do Fortaleza Esporte Clube começa neste domingo (30). A partir das 18h (de Brasília), o time cearense enfrenta o Sousa-PB, na Arena Castelão, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. A missão é iniciar o ano com vitória e largar bem na competição, com o objetivo inicial de chegar na final.

Das competições previstas em calendário, como Libertadores, o Nordestão serve como um período de aprimoramento físico para o elenco. Em campo, expectativa de caras novas após investidas no mercado. O único reforço não inscrito no BID é o argentino Silvio Romero.

O centroavante, emprestado pelo Independiente-ARG, está fora dos relacionados. As demais contratações para o técnico Vojvoda foram: goleiro Fernando Miguel, zagueiros Wagner Leonardo, Ceballos e Landázuri, lateral-esquerdo Juninho Capixaba e o atacante Moisés.

Com treinos iniciados no dia 10 de janeiro, o plantel participou de atividades em dois turnos e ensaiou novos esquemas táticos. Contra o Sousa-PB, no entanto, a tendência é de manutenção do 3-5-2, com a base de atletas da campanha histórica de 2021 - as baixas foram David e Éderson.

“Nós fizemos uma pré-temporada forte, com treinos em dois turnos, trabalhos específicos para o grupo. Estamos chegando no melhor da forma física e temos muita expectativa para esse ano, com um elenco maior, então estamos preparados para fazer um grande ano”, afirmou o defensor Tinga ao Sistema Verdes Mares.

Sousa-PB

O Sousa-PB chegou na fase de grupos da Copa do Nordeste após avançar nas etapas preliminares. No mata-mata, superou Asa, Confiança e ABC. Na estreia, pela 1ª rodada, venceu o CSA por 1 a 0.

Vice-campeão paraibano em 2021, tem como um dos destaques o meia Esquerdinha, ex-Ferroviário. O objetivo é se manter competitivo no Nordestão para brigar pelas próximas fases e projetar o elenco nas disputas da Série D do Campeonato Brasileiro, no Estadual e também para a Copa do Brasil.

Regulamento

Legenda: Dos 16 clubes participantes, apenas Fortaleza e Ceará são da Série A nacional Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Na Copa do Nordeste, a fase de grupos distribuiu 16 clubes em duas chaves. As equipes enfrentam os adversários do outro chaveamento para somar pontos na tabela. Deste modo, se classificam os quatro melhores de cada para as quartas de final da competição.

O Fortaleza está no Grupo A com Campinense, Atlético-BA, Globo, Sampaio Corrêa, Sergipe, Sport e CSA. O Grupo B, do Sousa-PB, tem CRB, Bahia, Altos-PI, Náutico, Botafogo-PB, Ceará e Floresta.

ONDE ASSISTIR A partida terá transmissão ao vivo do serviço de streaming Nordeste FC e da Rádio Verdes Mares, com tempo real do Diário do Nordeste. PROVÁVEIS ESCALAÇÕES Fortaleza Fernando Miguel; Tinga, Titi e Benevenuto; Pikachu, Felipe, Ronald, Lucas Crispim e Matheus Vargas; Robson e Depietri. Técnico: Vojvoda. Sousa-PB Ricardo; Iranilson, Weder Silva, Duarte e Vinícius; Doda, Romeu, Esquerdinha e Juninho Paraíba; Jó e Deivide. Técnico: Tardelly Abrantes. FICHA TÉCNICA Fortaleza x Sousa-PB

Data e hora: 30/01, às 18h

Local: Arena Castelão