Vojvoda elogia Fortaleza após goleada e avalia necessidade de reforços: “dois ou três jogadores”

O Fortaleza estreou na temporada de 2022 com goleada na Copa do Nordeste. Contra o Sousa-PB, neste domingo (30), na Arena Castelão, o time cearense venceu por 5 a 0. Em coletiva, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda ressaltou que as primeiras impressões do elenco foram positivas.

"Logicamente, a primeira impressão é boa. É sempre positivo começar a temporada ganhando o jogo. É verdade também que o adversário é de uma categoria inferior, mas são jogos que nós temos de enfrentar com máxima responsabilidade. Marcamos uma diferença de cinco gols”, afirmou.

Em campo, o Leão promoveu as estreias do goleiro Fernando Miguel, do lateral Juninho Capixaba e do atacante Moisés - restam quatro reforços para estrear. Vojvoda ressaltou que ainda faltam contratações para ‘fechar o elenco’ para o ano vigente, quando o time disputa cinco torneios.

“Sobre o elenco está fechado, acho que não falta muito para fechar, apenas dois ou três jogadores podem chegar. Até o momento, estou com muita presença e responsabilidade para o novo ano, o desafio, com os jogadores que eu conheço e os que foram incorporados para 2022", declarou.

O próximo compromisso tricolor é diante do Floresta, quarta-feira (2), às 21h30, na Arena Castelão. O duelo é atrasado, válido pela 1ª rodada da competição regional.

Confira a coletiva de Vojvoda