Goleada do Fortaleza contra o Sousa-PB é o maior resultado tricolor em estreias no Nordestão

O Fortaleza estreou na Copa do Nordeste com goleada. Diante do Sousa-PB, a equipe de Juan Pablo Vojvoda venceu por 5 a 0 e anotou o maior resultado tricolor em estreias na competição regional, superando o 3 a 0 contra o River-PI em 2013.

No retrospecto geral, o Fortaleza soma cinco vitórias em estreias, seis empates e duas derrotas, em 13 edições disputadas de Copa do Nordeste. Nos últimos cinco anos, o Leão conquistou quatro vitórias e dois empates.

O resultado diante do Sousa-PB também superou a vitória do Fortaleza contra o Fluminense-PI, em 2001, quando o Leão venceu por 5 a 1, até então maior resultado obtido pelo Leão no torneio.

Veja resultados do Fortaleza em estreias na Copa do Nordeste

1994 - Fortaleza 1 x 6 Sport

1998 - Fortaleza 0 x 0 ABC

2001 - CSA 0 x 1 Fortaleza

2002 - Fortaleza 1 x 1 CSA

2010 - Fortaleza 2 x 2 Santa Cruz

2013 - Confiança 3 x 0 Fortaleza

2015 - Fortaleza 1 x 1 Ceará

2016 - Fortaleza 3 x 0 River

2017 - Fortaleza 0 x 0 Bahia

2019 - Náutico 1 x 3 Fortaleza

2020 - Vitória 0 x 0 Fortaleza

2021 - Fortaleza 1 x 0 CRB

2022 - Fortaleza 5 x 0 Sousa-PB

Legenda: Tinga marcou um dos gols do Fortaleza na goleada por 5 a 0 contra o Sousa-PB, no último domingo (30), na estreia da Copa do Nordeste 2022 Foto: Fabiane de Paula / SVM

A equipe leonina volta a campo no sábado (05), às 17h45 (horário de Brasília), contra o arquirrival Ceará, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.