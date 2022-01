Vojvoda ensaia nova formação tática no Fortaleza e intensifica trabalhos com elenco; veja detalhes

O elenco do Fortaleza realiza uma rotina de treinos intensa na pré-temporada de 2022. É a primeira vez que o grupo tricolor trabalha com o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda antes do início das competições, e o momento é de novos testes na formação, com possibilidade de mudança tática.

O esquema principal do treinador é o 3-5-2, adotado desde os primeiros jogos em 2021. Com uma participação mais ativa na montagem do plantel, buscando peças com umas características específicas, a expectativa é de variações no modelo de jogo, principalmente com relação às linhas defensivas.

“Vamos manter o estilo em princípio, mas ele (Vojvoda) é um cara que tenta mudar a formação com os mesmos jogadores. Os companheiros novos já estão trabalhando nisso, ele trocou jogadores para fazer mais de uma (função). Vamos ter novidades, estamos bem preparados para ter uma nova formação, com linhas de 3, 4 ou 5 (na defesa), vamos surpreender bastante os adversários”, revelou o defensor Tinga em participação no programa A Grande Jogada, da TV Diário.

Legenda: Vojvoda tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

As mudanças buscam restabelecer o “fator surpresa” dentro de campo, assim como Vojvoda conseguiu na chegada ao Brasil. Após o sucesso da última temporada, o Leão consolidou um padrão, mas também se tornou mais estudado pelos rivais e tem cinco competições pela frente, incluindo a Taça Libertadores.

"Uma coisa que o Vojvoda fez (na pré-temporada) foi colocar os jogadores para treinar em mais de uma função. Eu treino de lateral também, e não é só eu, todos estão sendo preparados para jogar em mais de uma formação. Vamos ter essas variações com os mesmos jogadores”, completou.

Legenda: Tinga pode atuar no Fortaleza como zagueiro e lateral direito na formação tática Foto: Thiago Gadelha / SVM

Intensidade em campo

Uma das principais características do Fortaleza de Vojvoda é a intensidade. Assim, o nível de exigência física é alto e requer maior atenção da comissão técnica. A fim de acelerar o processo, o comandante definiu que as atividades são em dois turnos, com diferentes aspectos táticos.

O Diário do Nordeste apurou que a divisão envolve separar momentos de orientação, com uma parte voltada para a organização ofensiva e a outra para o cuidado defensivo. As percepções são trabalhadas em conjunto para tornar o time “mais equilibrado” para o início das competições.

Legenda: Os atletas do Vojvoda realizam treinos em dois turnos na pré-temporada de 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Além disso, o trabalho também envolve situações individuais. “Uma parte é de força e depois tem o trabalho com bola, com passe, 1x1, finalização, marcação forte… Está sendo muito bom, já começou a trabalhar com bola desde o 1º dia, isso faz a diferença", afirmou Tinga no programa A Grande Jogada.

A coordenação da preparação física é de responsabilidade do argentino Luis Azpiazu, com experiência em equipes como San Lorenzo-ARG e Emelec-EQU. O profissional foi com a missão de substituir o compatriota Adrian Vaccarini, que deixou o time.