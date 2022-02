Fortaleza demonstra interesse em volante João Gomes, mas Flamengo não avança em negociação

A diretoria do Fortaleza está no mercado em busca de mais contratações para a temporada de 2022. O clube busca mais três reforços e demonstrou interesse no volante João Gomes, mas não teve o aval do Flamengo para avançar. A informação é do jornalista Venê Casagrande, do jornal O Dia.

A busca seria uma reposição no elenco para a saída de Éderson, negociado com o Salernitana-ITA. O jogador pertencia ao Corinthians, estava emprestado ao Leão e foi envolvido na transferência.

Assim, o time cearense tentou o empréstimo de João Gomes, que foi negado. Vale ressaltar que, em 2021, o time carioca recusou uma oferta pelo volante de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 26 mi) do Al Ain, dos Emirados Árabes. Com 20 anos, é revelado na base rubro-negra e participou de 44 partidas no último ano.

Reforços do Fortaleza

Até o momento, o departamento de futebol tricolor anunciou sete contratações para 2022: o goleiro Fernando Miguel; os zagueiros Wagner Leonardo e Brayan Ceballos; o lateral-direito Anthony Landázuri; o lateral-esquerdo Juninho Capixaba; além dos atacantes Moisés e Silvio Romero.

No mapeamento de mercado, a comissão técnica tricolor deseja a chegada de mais um volante, um meia e um atacante. No ano vigente, a equipe disputa cinco torneios, incluindo a Libertadores.