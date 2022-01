Fortaleza perde Éderson sem taxa de vitrine para Itália e precisa de reposição no mercado

O volante Éderson deixou o Fortaleza sem sequer uma atuação na temporada de 2022. O atleta de 22 anos estava emprestado pelo Corinthians, mas foi negociado com o Salernitana, da Itália, em definitivo. O acordo atrapalha a montagem inicial do elenco tricolor e exige uma reposição no mercado. A saída foi confirmada inicialmente pelo podcast Glória e Tradição e confirmada pelo Diário do Nordeste.

O empréstimo era até o fim de 2022 no Leão, mas havia uma cláusula de liberação em caso de oferta do exterior. A gestão leonina tinha o direito de igualar a proposta, mas valores eram inviáveis.

O detalhe da operação é de que o time cearense não tem retorno financeiro nenhum. Em cláusula contratual, a taxa de vitrine, paga quando um jogador está emprestado e é vendido para outra equipe, seria realizada apenas se a transferência existisse durante o meio do ano ou final.

Éderson pelo Fortaleza na Série A de 2021

Jogos: 34

Gol: 1

Assistências: 2

Precisão dos passes: 83%

Precisão das bolas longas: 70%

Disputas de bola vencidas: 60%

Duelos no chão ganhos: 61%

Assim, o atleta participou das atividades sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda, pode se recondicionar fisicamente e arrumou as malas. No aspecto tático, diante do desempenho da última temporada, tinha status de titular no esquema do 3-5-2.

Para a função, no momento, a comissão técnica conta com Felipe, Ronald, Matheus Jussa e Hércules (integrado da base). Devido à alta intensidade necessária no estilo de jogo, o departamento de futebol iniciou o mapeamento e busca a reposição.

O movimento é similar ao caso do atacante David, vendido ao Internacional. Com a saída, a equipe acertou a contratação de Moisés, adquirido junto da Ponte Preta com contrato até 2024.