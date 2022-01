Éderson permanece no Fortaleza após renovação de empréstimo

O volante Éderson permanecerá no Fortaleza para 2022. O Tricolor de Aço conseguiu a renovação do empréstimo do jogador junto ao Corinthians por mais um ano, após o time paulista não aceitar propostas do futebol europeu por ele.

No novo contrato de empréstimo, há uma cláusula de liberação automática em caso de proposta do exterior. Há um valor mínimo para a transação, e o Fortaleza terá prioridade para igualar este valor.

A negociação da permanência de Éderson em Fortaleza aconteceu em paralelo com a liberação do lateral-esquerdo Bruno Melo para o Timão, emprestado até dezembro.

Leia também Jogada Fortaleza anuncia contratação do lateral-esquerdo Juninho Capixaba por empréstimo

Destaque

Titular absoluto do Leão em 2021, onde participou da conquista do Campeonato Cearense, o meio-campista atuou em 58 jogos, com gols e três assistências. Pelo destaque no Tricolor, o jogador foi alvo de clubes como Internacional, São Paulo e Atlético/MG, mas as negociações não avançaram.

Com a renovação do empréstimo, Éderson se reapresentará com elenco na segunda-feira, 10, no Pici, dando início da Pré-Temporada.