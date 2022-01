Fortaleza anuncia contratação do lateral-esquerdo Juninho Capixaba por empréstimo

O Fortaleza anunciou neste sábado (8) a contratação do lateral-esquerdo Juninho Capixaba. O atleta chega por empréstimo até o fim da temporada.

🕺 Interrompemos seus embalos de sábado à noite para uma novidade: Juninho Capixaba está #FechadoComOLeão! 🦁



O atleta, que pertence ao Grêmio, chega por empréstimo até o final de 2022.



O lateral esquerdo, que também atua como ala, é o 5º reforço do Leão para essa temporada. pic.twitter.com/pYOvLrtjCs — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) January 9, 2022

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, Juninho Capixaba foi revelado pelo Bahia. O atleta acumula passagens ainda por Corinthians e Grêmio. Na última temporada, retornou ao clube baiano por empréstimo, onde disputou 40 partidas, marcando três gols e dando quatro assistências.

Capixaba é o 5° reforço do Tricolor do Pici para a temporada. Antes do lateral-esquerdo, o Fortaleza havia anunciado o goleiro Fernando Miguel, os zagueiros Wagner Leonardo e Brayan Ceballos e o lateral-direito Anthony Landazúri.

Ficha técnica

Nome: Luis Antonio da Rocha Junior (Juninho Capixaba)

Naturalidade: Cachoeiro de Itapemirim (ES)

Idade: 24 anos (06/07/1997)

Posição: Lateral-esquerdo

Clubes onde passou: Bahia, Corinthians, Grêmio e Fortaleza