Fortaleza oficializa contratação do zagueiro Wagner Leonardo até 2023

O Fortaleza oficializou nesta terça-feira (21) mais uma contratação para a temporada 2022. Como o Diário do Nordeste já havia antecipado, o zagueiro Wagner Leonardo chega como reforço do Tricolor para a próxima temporada.

O contrato será de empréstimo junto ao Santos e terá duração até 30/03/2023, com opção de compra ao fim do vínculo.

Momentos antes do anúncio oficial do clube, através das redes sociais, o presidente Marcelo Paz havia confirmado a contratação do defensor no programa Seleção, do SporTV.

Perfil do reforço

Zagueiro que atua pelo lado esquerdo, Wagner Leonardo tem 22 anos e foi revelado nas categorias de base do Peixe. Em 2021, foi emprestado ao Náutico, onde foi campeão do Campeonato Pernambucano e estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro.

Ele era um dos destaques do Timbu, até que o então treinador do Santos, Fernando Diniz, pediu seu retorno e passou a utilizá-lo como titular. Porém, com a chegada de Fábio Carille, acabou perdendo espaço e terminou 2021 como reserva.

Ao todo, ele realizou 23 jogos pelo Peixe em 2021 e marcou um gol.