Fortaleza acerta contratação do goleiro Fernando Miguel, que estava no Atlético-GO

Além de anunciar a contratação do zagueiro Wagner Leonardo, na tarde desta terça-feira (21), o Fortaleza está perto de oficializar mais um reforço para 2022. O Tricolor acertou com o goleiro Fernando Miguel, que defenderá o clube na temprorada que vem.

O experiente arqueiro, de 36 anos, defendeu o Atlético-GO em 2021 e tinha renovação encaminhada com o clube goiano, mas acabou aceitando a proposta do Leão do Pici. A informação foi divulgada inicialmente pelo Futebolês e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Entre Campeonato Brasileiro, Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, Fernando Miguel fez 54 jogos na temporada, todos como titular. Ele foi o goleiro que acumulou mais jogos sem sofrer gols no Brasileirão, passando 16 partidas sem ser vazado.

No currículo, ele acumula ainda passangens por Vasco da Gama, Vitória e Juventude.