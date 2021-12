Fortaleza anuncia a contratação do zagueiro colombiano Brayan Ceballos; veja lances

Reforço no Pici. O zagueiro Brayan Ceballos foi anunciado pelo Fortaleza na noite desta quinta-feira (16) para reforçar o sistema defensivo do clube. O atleta estava no Deportes Quindío-COL e já teve passagem pela Seleção Colombiana Sub-20.

O Tricolor informou que o zagueiro assinou de forma definitiva até 31 de dezembro de 2024 e o clube adquiriu 60% do passe.

Veja lances:

Promessa do futebol colombiano aos 20 anos, Ceballos atuou durante três temporadas no Quindío. Neste ano, entrou em campo pela principal competição do país, a BetPlay Dimayor.

Segundo o vice-presidente do Fortaleza, o zagueiro vinha sendo monitorado pela Europa e América do Norte. Reforçará o sistema de marcação implementado por Juan Pablo Vojvoda.

Um zagueiro destro que tem como pontos fortes um jogo aéreo ofensivo e defensivo muito bons. É rápido e tem uma capacidade de recomposição e no um contra a um defensiva muito boa. É um atleta que faz parte da Seleção Colombiana Sub-20. Estava sendo monitorado pelo futebol europeu e da América do Norte. (...) Vem contribuir para o Fortaleza, elevar o nível da dinâmica para o nosso setor defensivo e com certeza vai nos ajudar bastante.

FICHA TÉCNICA

Nome: Brayan Andrés Ceballos Jiménez

Data de nascimento: 24/05/2001 (20 anos)

Posição: Zagueiro

Altura: 1,90m

Naturalidade: Cali, Colômbia

Clubes: Universitario Popayán/COL e Quindío/COL