Fortaleza anuncia contratação de lateral Anthony Landázuri até fim de 2023

O Fortaleza oficializou nesta terça-feira (14) a contratação do lateral direito equatoriano Anthony Landázuri. O jogador acertou contrato até o fim de 2023, com 60% dos direitos econômicos adquiridos pelo time cearense.

A negociação teve desfecho positivo ao longo da temporada, com um pré-contrato firmado. Com 24 anos, o defensor era titular no Independiente del Valle-EQU e deve se apresentar em janeiro. A contratação tem o aval do técnico Juan Pablo Vojvoda.

"É um jogador bastante dinâmico com muita força física, que consegue executar três posições dentro do campo com facilidade. É um zagueiro que joga pela direita com sistema de três zagueiros. Conduz bem a bola e tem bom passe por dentro. Um atleta que combina muita força física com técnica, e temos certeza que ele vem ajudar o Fortaleza principalmente no sistema de jogo que hoje é adotado pelo time", explicou Alex Santiago, vice-presidente do clube.

Anthony Landazuri tem o time equatoriano como única equipe no currículo, já que foi onde se profissionalizou. Ao todo, são 107 partidas realizadas e sete gols marcados. As principais características do atleta são a força física, explosão e polivalência, já que pode atuar também em outras posições, além da laretal-direita.

Com passagem pela seleção do Equador Sub-23, foi finalista da Libertadores (2016) e Campeão da Copa Sul-Americana (2019). Com disputas em torneios internacionais, chega para agregar experiência ao elenco e também ser opção no esquema 3-5-2.

Ficha técnica

Nome: Anthony Rigoberto Landázuri Estacio

Data de nascimento: 19/04/1997 (24 anos)

Posição: Zagueiro e lateral-direito

Naturalidade: Esmeraldas, Equador

Altura: 1,78m

Clube: Independiente del Valle-EQU

