Fortaleza acerta pré-contrato com lateral-direito equatoriano para 2022, diz jornalista; veja lances

A temporada 2021 ainda não acabou, mas o Fortaleza já está iniciando o planejamento para 2022. E o Tricolor já acertou com o primeiro reforço para a próxima temporada: o lateral-direito equatoriano Anthony Landázuri, segundo o jornalista Venê Casagrande, do jornal O Dia, do Rio de Janeiro

Aos 24 anos, ele é titular do Independiente del Valle e já assinou pré-contrato com o Leão do Pici para se apresentar em janeiro e iniciar os trabalhos. A contratação foi um pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda.

De acordo com Venê Casagrande, Landazuri tem contrato com o Del Valle até dezembro de 2021, e portanto já poderia assinar pré-contrato com outra equipe. Segundo a reportagem, o vínculo com o Fortaleza será por duas temporadas, até dezembro de 2023.

Anthony Landazuri tem o time equatoriano como única equipe no currículo, já que foi lá que ele se profissionalizou. Ao todo, são 102 partidas realizadas e sete gols marcados. As principais características do atleta são a força física, explosão e polivalência, já que pode atuar também em outras posições, além da laretal-direita.

Veja vídeo com lances do jogador