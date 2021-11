Com Fortaleza e Ceará só no mata-mata, Campeonato Cearense terá novo formato; veja data de início

O formato de disputa do Campeonato Cearense 2022 já está definido. Após reunião do Conselho Técnico realizada com a presença de representantes dos dez clubes participantes, na manhã desta quinta-feira (11), detalhes da competição foram definidos. Representantes do Estado na Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza (atual campeão) e Ceará (atual vice) entrarão apenas na 2ª fase da competição, que terá inicio em 9 de janeiro.

O detalhe é que a segunda fase, em que alvinegros e tricolores entrarão, será disputa de mata-mata. A primeira fase contará com oito clubes (Atlético-CE, Caucaia, Crato, Ferroviário, Icasa, Iguatu, Maracanã e Pacajus), que realizarão dois turnos e se enfrentarão em jogos de ida e volta, com um total de 14 rodadas, entre os dias 9 de janeiro e 19 de fevereiro.

Os dois últimos serão rebaixados, enquanto campeão e vice da primeira fase garantem vaga direto nas semifinais, com o detalhe que o 1º colocado terá a vaga para a Copa do Brasil e para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2023. O 2º lugar também ganhará o direito de disputar a Quarta Divisão.

Os times que ficarem em 3º e 4º nesta etapa classificatória serão os adversários de Ceará e Fortaleza nas quartas, em partidas de ida e volta, com data base nos dias 22 e 25 de fevereiro.

Quem passar avança às semifinais, que também serão disputadas em dois jogos, com ida e volta, assim como as finais, previstas para os dias 18 de março e 3 de abril.