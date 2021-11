Vojvoda reforça apoio ao elenco do Fortaleza e lamenta empate com São Paulo: “sabor é amargo”

O Fortaleza vencia o São Paulo até os 47 minutos do 2º tempo, quando o meia Benítez acertou uma cobrança de falta e deixou tudo igual: 1x1 na na Arena Castelão pela 31ª rodada da Série A. O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda lamentou o resultado e avaliou o confronto como equilibrado.

"Nós necessitamos ganhar o jogo, o São Paulo também, porque todos querem subir na tabela. Foi uma partida muito equilibrada, disputada, os primeiros 15 minutos do 2º tempo foram os de melhor produção, e o sabor é amargo com esse empate porque faltava pouco para finalizar o jogo”, afirmou.

Leia mais André Almeida Novo tropeço no fim e empate com gosto de derrota contra o São Paulo deixa lições ao Fortaleza

Em campo, o gol tricolor foi marcado por Robson, com assistência do argentino Valentin Depietri, a dupla de ataque escolhida para o confronto. Vojvoda reforçou a confiança na qualidade ofensiva do elenco.

“Não é porque tem um jogo mal que o jogador não serve mais, não é assim. O momento é difícil, tem jogador que não joga como pretende, e tem que sentir apoio do técnico, e não só o Valentín, todos tem que receber apoio pois trabalham bem e estou convencido que querem o melhor”, explicou.

Na tabela de classificação, o time cearense subiu para a 4ª posição, com 49 pontos. No sábado (13), volta a campo e enfrenta o Bragantino, às 19h, em São Paulo, em confronto direto pelo G-4. O Massa Bruta tem a mesma pontuação do Fortaleza, mas um menor número de vitórias: 14 x 12.

Confira a coletiva do técnico Vovjoda: