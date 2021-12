Fortaleza faz contato com Gilberto e aguarda definições para abrir negociação definitiva

O Fortaleza tem interesse na contratação do atacante Gilberto para a temporada de 2022. Artilheiro do Bahia, o atleta encerra contrato em dezembro e fica livre no mercado. O Diário do Nordeste apurou que a gestão tricolor fez um contato com staff do centroavante e aguarda resposta.

“Eu gostaria muito dele no Fortaleza, ele sabe disso, mas (a negociação) não está aberta ainda porque a prioridade dele agora é o mercado do exterior, mas ele sabe que a gente gostaria dele no Fortaleza”, explicou o presidente Marcelo Paz para a reportagem.

O clube manteve contato com o staff e aguarda definições sobre o futuro da carreira do jogador. Caso o interesse seja para uma sequência no futebol brasileiro, o Leão buscará a negociação em definitivo. Pelas características em campo e a experiência, o centroavante é um dos principais alvos internos.

Com 32 anos, Gilberto encerrou o ano vigente com 26 gols marcados em 56 exibições pelo Bahia, rebaixado à Série B. No Brasileirão, foi um dos principais goleadores com 15 bolas na rede.

Elenco

A chance de participar da fase de grupos da Libertadores pode ser um atrativo do Fortaleza na negociação. O Leão disputa também o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Série A e a Copa do Nordeste. No elenco, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda apresenta oito atacantes.

A lista envolve: Robson, Ángelo Henríquez, David, Wellington Paulista, Igor Torres, Valentin Depietri, Romarinho e Osvaldo (encerra contrato no fim de dezembro). Para 2022, a comissão técnica deseja a contratação de mais peças ofensivas.