Veja lista de jogadores que terminam contratos em 2021 na Série A; Cabe no seu time?

Fim da temporada 2021 e início da temporada 2022. A movimentação de saída de jogadores nos times do futebol fica cada vez mais intensa, e os jogadores que encerram vínculos com suas equipes no final deste mês são os mais visados, pois podem ser contratados a custo zero.

Alguns dos nomes colocados abaixo ainda negociam renovação e podem sair desta lista (matéria será atualizada diariamente). Mas a grande maioria deve mesmo procurar novos clubes. E a pergunta que fica. Cabe no seu time?

A coluna fez uma seleção de atletas em fim de contrato: Vanderlei, Nino Paraíba, Conti, Felipe Santana e Cortez; Húdson, Rodriguinho e Dodi; Cano, Diego Tardelli e Gilberto.

É óbvio que a seleção é uma brincadeira. E alguns destes nomes de devem renovar com as equipes ou até mesmo buscarem agremiações de maior expressão, mas estão no mercado. E qualquer proposta pode ser ouvida, inclusive a do seu time.

Veja a lista de atletas com contratos próximos de encerrar

Goleiros:

Vanderlei (Vasco)

Marcelo Boeck (Fortaleza)

João Carlos (Cuiabá)

Saulo (Sport)

Laterais:

Egídio (Fluminense)

Zeca (Vasco)

Cortez (Grêmio)

Uendel (Cuiabá)

Fábio Santos (Corinthians)

Marcio Azevedo (Athletico)

Victor Ferraz (Grêmio)

Gabriel Dias (Ceará)

Nino Paraíba (Bahia)

Rafinha (Grêmio)

Diego Ferreira (América-MG)

Jonathan (Botafogo)

Juninho Capixaba (Bahia)

Patric (América-MG)

Edimar (Bragantino)

Moisés (Internacional/Bahia)

Marcinho (Athletico-PR)

Igor Cariús (Atlético-GO)

Arnaldo (Atlético-GO)



Zagueiros:

Klaus (Ceará)

Paulão (Cuiabá)

Maicon (sem clube)

Anderson (América-MG)

Conti (Bahia)

Lucas Fonseca (Bahia)

Jackson (Fortaleza)

Cléber Reis (Santos)

Werley (Atlético-GO)

Marllon (Cuiabá)

Cleberson (Juventude)

Felipe Santana (Chapecoense)



Volantes:

Juninho Valoura (América Mineiro)

Hernanes (Sport)

Petros (sem clube)

Sabino (América-MG)

Alan Ruschel (América-MG)

Jonas (Bahia)

William Oliveira (Ceará)

Rômulo (Vasco)

Húdson (Fluminense/São Paulo)

William Maranhão (Atlético-GO)

Auremir (Cuiabá)

Uillian Corrêa (Cuiabá)

Marcão Silva (Sport)

Renê Júnior (Chapecoense)

Meias:

Rodriguinho (Bahia)

Nikão (Athletico)

Canesin (Athletico-PR)

Thiago Neves (Sport)

Paulinho (China)

Benítez (São Paulo)

Thonny Anderson (Bahia)

Ramírez (Bahia)

Aguirre (Sport)

Matheus Vargas (Fortaleza)

Dodi (futebol japonês)

Richardson (futebol japonês)

Rodrigo Lindoso (Internacional)

Chico (Juventude)

Felipe Silva (Chapecoense)

Atacantes: