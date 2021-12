Fortaleza acerta compra de volante Matheus Jussa e firma contrato até 2024

O Fortaleza acertou a compra em definitivo do volante Matheus Jussa. O atleta estava emprestado pelo Oeste-SP, com opção de compra, e firma novo vínculo com o Leão por mais três temporadas.

O departamento de futebol tricolor aprovou o desempenho do jogador de 25 anos, que pode atuar também como zagueiro e lateral. O investimento total na operação é de cerca de R$ 1 milhão.

Em 2021, Jussa participou de 45 partidas com a camisa tricolor e marcou um gol. Pelas características, é um nome importante no elenco para o próximo ano, com disputas de competições como Taça Libertadores, Campeonato Cearense, Série A, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Revelado na base da Portuguesa, o atleta acumula passagens por times como Vasco, Botafogo-SP, Bonsucesso, São Bernardo e Internacional. A oficialização do clube será nos próximos dias.