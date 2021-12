Lateral-direito se despede do Fortaleza e retorna ao Santos: "mais um ciclo que se encerra"

Com o fim da temporada, o Fortaleza já começa a planejar as disputas de 2022. Um dos jogadores que não fica no clube é o lateral-direito Daniel Guedes. Nas redes sociais, o atleta inclusive já se despediu do clube.

"Mais um ciclo que se encerra. Agradeço a todos que estiveram comigo durante essa etapa de minha vida e aos aprendizados que tive em cada treino e jogo! Uma verdadeira honra poder ter usado as cores do Tricolor de Aço em Campo! Levo o Fortaleza em minha vida e estarei sempre na torcida!", disse ele.

Na postagem, o presidente Marcelo Paz agradeceu o jogador pela dedicação. "Grande atleta! Um ser humano especial. Minha gratidão", afirmou o mandatário leonino.

Daniel Guedes estava no Fortaleza por empréstimo junto ao Santos e agora retornará ao Peixe. Pelo Tricolor, foram apenas 10 jogos, sendo seis como titular e nenhum gol marcado.