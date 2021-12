Enquete: Quem foi o melhor jogador do Fortaleza na temporada 2021?

A temporada 2021 chegou ao fim para o Fortaleza Esporte Clube com feitos inéditos e conquistas expressivas: tricampeão cearense (2019-2021), semifinal da Copa do Brasil, vaga na fase de grupos da Libertadores e G4 na Série A do Campeonato Brasileiro.

Na temporada, o Tricolor do Pici contou com quase 30 atletas, sendo utilizados por dois treinadores: Enderson Moreira e Juan Pablo Vojvoda. Na Série A do Campeonato Brasileiro, Robson, Pikachu e Crispim foram os destaques ofensivos, enquanto o trio de defesa Tinga, Benevenuto e Titi foram importantíssimos para a manutenção de uma defesa sólida.

Com o encerramento da temporada, o Diário do Nordeste quer saber de você, torcedor, quem foi o melhor jogador do Fortaleza, entre os titulares, em 2021?

