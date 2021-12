Marcelo Paz é reeleito presidente do Fortaleza até 2024

Marcelo Paz foi reeleito presidente do Fortaleza na manhã deste sábado (11) e ocupará o cargo até o fim de 2024. Em votação ocorrida na sede do clube no Pici, 359 sócios-torcedores com dois anos ininterruptos tiveram direito ao voto, com Paz recebendo 347 votos para seguir na presidência da Diretoria Executiva do Tricolor.

A Diretoria Executiva e os Conselhos Deliberativo e Fiscal participaram da eleição com chapa única.

Marcelo Paz está na presidência do Fortaleza desde 2017, participando da ascensão do clube, saindo da Série C do Brasileiro para o G-4 da Série A.

Com o atual mandatário, o Fortaleza conquistou a Série B do Brasileiro em 2018, a Copa do Nordeste em 2019 e o o tri campeonato cearense (2019, 2020 e 2021).

Além dos títulos, o clube conquistou recentemente um feito histórico, ao encerrar a Série A de 2021 em 4º lugar, e conquistar uma inédita vaga na Fase de Grupos da Libertadores

Além da presidência, outros 3 órgãos do Fortaleza tiveram eleitos: Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Conselho de Ética e Disciplina.

Confira o resultado das Eleições do Fortaleza

Diretoria Executiva

Presidente: Marcelo Cunha da Paz ( 347 votos)

1º Vice-Presidente: Geraldo Luciano Mattos Júnior

2º Vice-Presidente: Alex Xavier Santiago da Silva

Conselho Deliberativo

Presidente: Wendell Fábio de Miranda Regadas (317 votos)

1º Vice-Presidente: Armando Barbosa do Carmo Júnior

2º Vice-Presidente: Júlio César Hipólito Moreira Neto

1º Secretário: Luís Eduardo de Salles Temóteo

2º Secretário: Mauro Roberto Pinto de Almeida

Conselho Fiscal

Presidente: Marcos Henrique de Carvalho Almeida (327 votos)

1º Vice-Presidente: Bruno Acioli Lins

2º Vice-Presidente: Paulo Henrique de Figueiredo Moreira

1º Secretário: Hiago Marques de Brito

2º Secretário: Adriano Vale de Carvalho

1º Suplente: Dário Berkley de Lima

2º Suplente: Mardônio Batista Alves

3º Suplente: Igo Mattioli Carvalho de Oliveira

4º Suplente: Rômulo Fernandes Silva Galdino

5º Suplente: Marco Césane Brasil de Castro

Conselho de Ética e Disciplina

Presidente: Átila Roriz Monteiro (164 votos)

Vice-Presidente: Hernany Gurgel Batista

Secretário: Ivan Loiola Citó Filho

Membro efetivo: Francisco Alberto Régio de Oliveira

Membro efetivo: Jorge Leonelio