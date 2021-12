'Sim' de Vojvoda ocorreu no calor de Fortaleza x Bahia; veja bastidores da permanência do técnico

Uma decisão tomada no dia da despedida da temporada de 2021. Assim foi a resposta do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda sobre a permanência no Fortaleza para 2022. Na última quinta (9), antes de enfrentar o Bahia na Arena Castelão, pela Série A, o comandante cravou a continuidade.

“Ele sempre demonstrou desejo de ficar, nunca fez joguinho ou leilão. Nunca deixou de falar pontualmente de coisas para o próximo ano, mas tinha um tempo dele. Teve assédio sim, nada chegou pra mim. Claro que mexe, a pessoa pensa, mas sempre senti que ele ficaria. O dia do jogo do Bahia foi quando ele decidiu, bateu o martelo e cravou”, explicou o presidente Marcelo Paz.

Com o apito final e a festa da torcida tricolor na Arena Castelão após a vitória de virada por 2 a 1, o comandante festejou muito em campo e tomou a 2ª decisão: anunciar imediatamente o acerto. Antes de qualquer campanha da equipe, Vojvoda chamou Paz e pediu para oficializar o acordo.

“Ao término do jogo, ele me sugeriu que houvesse o anúncio. Não foi nem eu. ‘Vamos lá, quer ir comigo? Acha que é bom?’, ele me perguntou. Então foi feito o anúncio. Era muito importante que ele voltasse da Argentina com tudo resolvido. Eu disse que entendia o tempo dele e que voltasse com tudo resolvido, ou pra sim ou pra não, que precisava da resposta. Ele está feliz, me comprometi a ficar cada vez mais junto”, confidenciou Paz.

Na conversa interna, Vojvoda explicou que um dos motivos para seguir no Fortaleza era o apoio que recebeu da gestão nos momentos difíceis, como na derrota para o Atlético-MG fora de casa, pela semifinal da Copa do Brasil. A confiança de nomes como Paz e o diretor de futebol Alex Santiago foram positivas.

O técnico viajou para a Argentina no último sábado (11) e deve ficar um período com a família. Ao longo dos dias, mantém contato com o departamento de futebol e toma decisões sobre a montagem do elenco. Vojvoda trabalha em prol de aval para reforços e decisões sobre as renovações.