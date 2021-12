Juan Pablo Vojvoda fica no Fortaleza para 2022; veja marcas e recordes do técnico no clube

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda fica no comando do Fortaleza para 2022. O anúncio foi realizado na noite desta quinta-feira (9) pelo presidente tricolor Marcelo Paz, garantindo a continuidade do trabalho para a próxima temporada, quando o clube participa da fase de grupos da Libertadores. O vínculo do treinador se encerrava em dezembro de 2021 e tinha cláusula de renovação automática por mais um ano.

"Amadurecemos isso e vamos trabalhar juntos pelo Fortaleza para fazer um grande ano. Fizemos um ano sensacional em 2021 e sabemos que no ano que vem seremos muito cobrados, mas o professor é muito corajoso, acredita no projeto e vamos ficar mais um ano juntos, o Fortaleza acredita em trabalhos com uma continuidade. Agradeço muito ao professor (Vojvoda) que tinha outras possibilidades, mas escolheu ficar no Fortaleza, foi o que ele quis", afirmou Paz.

NÚMEROS DE VOJVODA NO FORTALEZA:

Jogos: 51

Vitórias: 25

Empates: 10

Derrotas: 16

Aproveitamento: 55,5%

Gols marcados: 77

Gols sofridos: 52

O sucesso Vojvoda tem impacto imediato na temporada de 2021 do clube cearense. No rol do ineditismo, o time conseguiu ficar no G-4 da Série A, avançou pela primeira vez para a Libertadores, ficou na semifinal da Copa do Brasil e ainda firmou marcas regionais importantes, como a melhor colocação do Brasileirão de um time nordestino.

MARCAS DE VOJVODA COM O FORTALEZA:

Série A : melhor campanha da história do futebol cearense e a melhor posição de um time nordestino no Brasileirão.

: melhor campanha da história do futebol cearense e a melhor posição de um time nordestino no Brasileirão. Copa do Brasil : melhor campanha da história do clube na competição ao se classificar às semifinais.

: melhor campanha da história do clube na competição ao se classificar às semifinais. Libertadores : primeira classificação de um time nordestino no atual formato do Brasileirão.

: primeira classificação de um time nordestino no atual formato do Brasileirão. Campeonato Cearense : título invicto, encerrando tabu de 53 anos sem um campeão sem derrotas.

: título invicto, encerrando tabu de 53 anos sem um campeão sem derrotas. Atlético-MG : encerrou tabu de 15 anos do rival sem triunfo fora de casa ao vencer na 1ª rodada.

: encerrou tabu de 15 anos do rival sem triunfo fora de casa ao vencer na 1ª rodada. Corinthians : encerrou tabu de 16 anos sem triunfo contra o rival ao vencer na 11ª rodada.

: encerrou tabu de 16 anos sem triunfo contra o rival ao vencer na 11ª rodada. São Paulo : encerrou tabu de 47 anos do rival ao vencer pela primeira vez fora na 12ª rodada.

: encerrou tabu de 47 anos do rival ao vencer pela primeira vez fora na 12ª rodada. Palmeiras : encerrou tabu de 16 anos do rival sem triunfo fora de casa ao vencer na 15ª rodada.

: encerrou tabu de 16 anos do rival sem triunfo fora de casa ao vencer na 15ª rodada. Sport: encerrou tabu de 52 anos do rival ao vencer pela primeira vez fora na 22ª rodada.

Relação com Fortaleza

Com sete meses de trabalho, o discurso de respeito e humildade com o clube foram mantidos. Do estrangeiro que escolheu morar no Centro de Excelência, no Pici, desde a chegada no aeroporto cearense pela 1ª vez, até a emoção ao falar da torcida na Arena Castelão. O homem que pediu conselhos ao técnico da Seleção Brasileira sobre o lado familiar.

As facetas são alicerces de um profissional que mostrou grandeza dentro e fora de campo. Hoje, são 220 dias de Fortaleza. No âmbito geral, pareceu ser parte ativa do clube há muitos anos.

Vojvoda faz um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro e nunca se colocou à frente do clube. É mais um em uma instituição centenária, em novo capítulo importante. O enredo ainda não acabou, mas o caminho atual deve ser lembrado pela torcida.