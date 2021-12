Fortaleza tem planejamento e contrato com Vojvoda para 2022; partes debatem expansão contratual

A diretoria do Fortaleza trabalha o planejamento de 2022 com o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Com vaga internacional firmada através da campanha na Série A, seja para a Copa Sul-Americana ou a Libertadores, a cláusula de renovação contratual do comandante foi ativada por mais um ano.

Assim, a gestão tem contato direto com a comissão técnica vigente para decisões internas. Nos bastidores, Vojvoda reforçou que está satisfeito no Pici e motivado pelo trabalho apresentado, que pode garantir a vaga inédita para o futebol cearense na próxima Libertadores já na sexta (3).

Apesar do nome de Vojvoda ser citado como um dos possíveis alvos do Internacional, em caso de saída do atual técnico colorado Diego Aguirre, o argentino possui tratativas avançadas para uma expansão contratual no Leão. As partes mantém diálogo sobre o contrato para além de 2022, com maior salário e nova multa rescisória.

Restando três partidas para o fim do Brasileirão, no entanto, o foco é o desempenho nos jogos contra Juventude, Cuiabá e Bahia. A partir do momento em que as metas estejam sacramentadas dentro da competição, a expectativa é de resolução do cenário contratual com maior agilidade.

Definições para 2022

Com foco no Fortaleza, Vojvoda participa dos trabalhos para montagem do elenco de 2022 e também auxilia com resoluções administrativas e organizacionais. No fim de dezembro, por exemplo, o clube prepara uma imersão em diferentes equipes da Europa após indicação do treinador argentino.

A comissão técnica também avalia nomes do mercado e dá aval ao departamento de futebol, como o caso do lateral Landázuri, que atua no Independiente Del Valle-EQU e firmou pré-contrato com Leão.