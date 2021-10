Com novo contrato, Fortaleza tem permanência de Vojvoda encaminhada para além de 2022

Com os 48 pontos conquistados, o Fortaleza já tem vaga garantida para competição internacional em 2022. A grande possibilidade é de disputa da Copa Libertadores. Com isso, o planejamento para o ano que vem já começa a ser traçado e um dos maiores desejos dos tricolores já está bem encaminhado: o novo contrato (e a permanência) de Juan Pablo Vojvoda.

Com a vaga na competição internacional, se ativaria uma cláusula automática já pré-estabelecida no contrato do técnico: renovação até o fim de 2022 e aumento salarial. Mas ocorrerá mais que isso.

O Fortaleza não quer apenas exercer esta cláusula. Por isso, trabalha em uma reestruturação do contrato, com o estabelecimento de um novo vínculo de duração maior que apenas mais um ano e valorização salarial acima do que já estava anteriormente determinado.

É uma forma justa e correta de reconhecimento e valorização do trabalho espetacular de Vojvoda e toda sua comissão técnica. Os estrangeiros são, indiscutivelmente, protagonistas na temporada histórica do clube. E justamente por isso o Departamento de Futebol garantirá uma valorização acima do previamente acertado.

Vontade de Vojvoda

Legenda: Juan Pablo Vojvoda tem feito grande trabalho no Fortaleza Foto: Thiago Gadelha/SVM

As conversas para a permanência estão bastante adiantadas e há muito otimismo dos dois lados de que haverá um desfecho e (anúncio oficial) em breve. A vontade de Juan Pablo, inclusive, foi determinante para o avanço das negociações. O treinador não esconde que está muito feliz no clube e sempre deixou claro que pretende continuar no Pici por mais tempo.

A forma como a situação tem sido conduzida também o agrada, com demonstração de respeito, profissionalismo e confiança dos dois lados.

Aliás, o extra-campo é um aspecto determinante nesta equação. Além do ano fantástico que o Fortaleza faz dentro das quatro linhas, a relação com os dirigentes e funcionários do clube também é bastante positiva.

Vojvoda está muito feliz na cidade (há expectativa que sua família venha em definitivo em janeiro) e também satisfeito com as melhorias constantes que o Tricolor tem realizado, inclusive com melhorias estruturais em que ele participou.

Planejamento para 2022

Legenda: O técnico Vojvoda tem mantido um time base para dar mais conjunto ao time leonino na grande campanha até então na Série A Foto: KID JUNIOR

O planejamento para a próxima temporada, inclusive, já se iniciou. O clube está atento ao mercado e, com a ativa participação do treinador, já projetando o perfil de elenco para as disputas de 2022, incluindo a participação em uma competição internacional, com a chance de inédita disputa de Copa Libertadores.

Um passo importante é a "missão Europa" que será realizada em dezembro, inclusive com a participação de Vojvoda, de Alex Santiago, diretor de Futebol, e de membros do CIFEC (Centro de Inteligência do Fortaleza Esporte Clube).

Certo é que este casamento Fortaleza-Vojvoda, que deu muito certo, tem tudo para continuar por um bom tempo.