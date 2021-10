Fortaleza tem vaga garantida para competição internacional em 2022; chance de Libertadores é de 95%

Com a vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR, no último sábado (23), a histórica campanha que o Fortaleza faz no Campeonato Brasileiro ganhou mais um aspecto de grande relevância. Chegando aos 48 pontos, o Tricolor já garantiu vaga para participação em uma competição internacional para 2022.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especialista em estatísticas futebolísticas, a pontuação já obtida pelo Leão do Pici faz com que o clube não tem possibilidade de ficar fora da zona de classificação que garante, no mínimo, vaga para a Copa Sul-Americana.

Nos últimos anos, todos os times que terminaram a Série A com 48 pontos foram para a Sula. A probabilidade do Leão voltar a disputar a competição que participou em 2020, entretanto, é remota, de apenas 4.8%, tendo em vista que está bem encaminhado para disputar a Libertadores.

Libertadores quase certa

Legenda: Juan Pablo Vojvoda tem construído trajetória positiva com o Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

O grande objetivo do Fortaleza em 2020 é de conquistar a classificação para a Copa Libertadores. Hoje, a chance de vaga para a principal competição do continente é enorme, de 95.2%, de acordo com a UFMG.

Os matemáticos projetam que 59 pontos é o número que dá 98.9% de probabilidade de confirmar a vaga para a Liberta, o que praticamente garante a classificação. Com a atual pontuação do Tricolor, seriam necessários mais 11 pontos. Portanto, mais três vitórias e dois empates, ou duas vitórias e cinco empates nos dez jogos restantes.

A campanha do Fortaleza é histórica. O Tricolor é o time com mais rodadas dentro do G-4 nesta edição do Brasileirão e já superou a pontuação conquistada na temporada 2020.

Além disso, estabeleceu o recorde de equipe do Nordeste que mais vezes esteve entre os quatro primeiros colocados da Série A na era dos pontos corridos.

Além da questão matemática, o futebol desempenhado pelo Fortaleza anima o torcedor para conquistar o feito inédito. E se continuar mantendo o nível de jogo apresentado até aqui, a Libertadores será realidade em questão de tempo.