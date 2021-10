Não é acaso: Fortaleza é o time com mais rodadas dentro do G-4 nesta edição do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro já teve 26 rodadas disputadas. O número corresponde a 68% do total da competição. A esta altura do campeonato, qualquer análise que queira colocar o Fortaleza como uma "zebra" ou time que vive "uma boa fase" não irá refletir a realidade por um simples motivo: não pode ser obra do acaso a campanha do time que mais rodadas esteve no G-4 desta edição do Brasileirão.

É isso mesmo. Com quase 70% do campeonato disputado, o Fortaleza é a equipe que permaneceu por mais rodadas entre os quatro primeiros colocados. Vale lembrar também que está entre os quatro melhores times da Copa do Brasil, sendo o único dos semifinalistas que participa desde a 1ª fase.

Na Série A, ao todo, foram 24 rodadas das 26 disputadas dentro do G-4. O detalhe: nas outras duas vezes que esteve fora, ocupou a 5ª colocação. O Fortaleza nunca esteve abaixo disso em nenhum momento.

O Palmeiras é o vice-colocado neste ranking, com 20 rodadas. O líder Atlético-MG tem 18 rodadas no G-4. Outro postulante ao título, o Flamengo acumula, até então, oito rodadas (vale lembrar que o Rubro-Negro possui jogos a menos).

É simples entender o que isto significa. A campanha que o Fortaleza faz é histórica, fruto de meritocracia e apresenta uma regularidade impressionante, que é difícil até mesmo para quem briga por título. Até no momento de oscilação (que todo time passa) conseguiu se manter nas primeiras colocações.

A quem ainda teima em classificar a campanha do Tricolor como um sucesso momentâneo ou um golpe de sorte, recomendo acompanhar melhor o trabalho que é feito por diretoria, comissão técnica, funcionários e grupo de jogadores. Assim será possível ver que o Fortaleza não está onde está por acaso.