Com 12 rodadas de antecedência, Fortaleza supera pontuação do Brasileirão 2020

A vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio acabou com o jejum de vitórias do Fortaleza como mandante e assegurou o primeiro triunfo do Leão do Pici diante de sua torcida após o retorno do público aos estádios. Mais que isso, estabeleceu também uma marca expressiva: com 12 rodadas de antecedência, o Tricolor superou a pontuação de todo o Brasileirão 2020.

Com o resultado conquistado na noite desta quarta-feira (13), o Fortaleza chegou aos 42 pontos na tabela após 25 rodadas disputadas. No Campeonato Brasileiro 2020 inteiro, o Tricolor somou 41 pontos em 38 rodadas.

Foi a mesma pontuação do Vasco, que acabou a competição na 17ª posição e foi rebaixado. Mas o Tricolor acabou na 16ª colocação e escapou do descenso pelo saldo de gols.

Além de passar a pontuação, o Fortaleza já havia superado a quantidade de vitórias obtidas na temporada passada. A vitória sobre o Grêmio foi a 12ª do time de Juan Pablo Vojvoda. Em 2020, o Leão acabou a Série A com dez triunfos.