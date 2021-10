Fortaleza x Grêmio: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Um confronto de times que vivem realidades completamente diferentes no Campeonato Brasileiro, lutando por objetivos opostos, mas que possuem a mesma necessidade de vitória. É assim que Fortaleza e Grêmio chegam para o duelo desta quarta-feira (13), às 20h30min, na Arena Castelão, em jogo válido pela 26ª rodada.

A situação de tabela já indica o quanto os três pontos de hoje são importantes para cearenses e gaúchos. O Fortaleza está em 4º, com 39 pontos, mas só a vitória o garante por mais uma rodada no G-4. Já o Grêmio é o vice-lanterna, com 23 pontos, e está cada vez mais longe de deixar a zona de rebaixamento.

Os dois times tentam encerrar tabus no Brasileirão. O Fortaleza tenta voltar a vencer como mandante após mais de dois meses. Nos últimos cinco jogos que fez atuando em casa, acumula dois empates e três derrotas.

Já o Grêmio tenta voltar a vencer de qualquer maneira, já que não ganha há quatro jogos, todos pelo Brasileirão, com três derrotas e um empate. A sequência negativa resultou na saída do técnico Felipão, que não resistiu ao revés para o Santos, na última rodada.

Retorno importante

Legenda: Benevenuto comemora gol do Fortaleza Foto: Bruno Oliveira /FortalezaEC

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem um importante retorno para a partida. O zagueiro Marcelo Benenvenuto cumpriu suspensão automática contra o Flamengo e retoma a titularidade no sistema defensivo. Maior zagueiro-artilheiro do clube em uma edição de Campeonato Brasileiro, ele é peça fundamental na zaga leonina.

Por outro lado, o volante Ronald, que foi expulso, está fora do duelo.

Presente ao torcedor

Legenda: Torcida do Fortaleza teve bom comportamento nos primeiros jogos de retorno ao Castelão, mas ainda não viu o time vencer presencialmente Foto: Kid Junior/SVM

O Fortaleza ainda busca presentear o seu torcedor com uma boa atuação e vitória na Arena Castelão, já que desde que o público retornou aos estádios, o Leão do Pici ainda não triunfou.

Nos dois jogos anteriores que fez com a presença dos tricolores no Gigante da Boa Vista, o time acumulou duas derrotas pesadas para Atlético-GO e Flamengo, ambas por 3 a 0, e não conseguiu ainda marcar nenhum gol sequer.

Grêmio em crise

O Tricolor Gaúcho passar por péssimo momento na temporada. Além de não vencer há quatro jogos, a troca de comando técnico também agravou ainda mais a crise. Com a saída de Felipão, Thiago Gomes será o treinador interino.

Para a partida, ele terá o desafio de superar os vários desfalques. São sete ao todo, incluindo jogadores titulares e peças importantes, como o lateral-direito Rafinha, o zagueiro Geromal e os atacantes Douglas Costa e Borja.

O Brasileirão do Grêmio é tão ruim que o time entrou na zona de rebaixamento na 2ª rodada e desde então não saiu mais.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Brasileiro - 26ª rodada

Data: 13 de outubro de 2021

Hora: 20h30min

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Escalações

Fortaleza

Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Felipe, Lucas Lima e Lucas Crispim; David e Robson (Wellington Paulista). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Grêmio

Brenno; Vanderson, Ruan, Kannemann (Rodrigues) e Bruno Cortêz; Lucas Silva e Sarará (Darlan); Ferreira, Campaz e Alisson; Diego Souza. Técnico: Thiago Gomes