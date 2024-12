Ceará inicia preparação física para 2025 ainda este ano; veja quando equipe se reapresenta

Classificado para o Brasileirão de 2025 e com a renovação do técnico Léo Condé garantida, o Ceará segue com as atividades de planejamento para a pré-temporada do time. Os atletas retornam às atividades presenciais no dia 2 de janeiro. Até lá, o grupo vai realizar treinos remotos.

“Nós já tínhamos programado o retorno das atividades antes de concretizar o acesso. Fizemos um programa de treino para todos os atletas, aqueles que têm contrato. Sabemos que eles estão de férias e eles têm que aproveitar. Nossa recomendação é que o atleta fique entre dez ou doze dias inativo e de repouso para logo em seguida retornar às atividades, com trabalhos físicos e de força", explicou Diego Kami Mura, preparador físico do Alvinegro, ao site do clube.

Com foco no calendário cheio do próximo ano, os treinamentos serão retomados ainda este ano. Além da Série A, o Alvinegro vai disputar Copa do Brasil, Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense.

“Sabemos que o calendário da próxima temporada será bem movimentado. A partir do dia 26 de dezembro, iniciaremos os treinos remotos e com o acompanhamento bem próximo do atleta. Então será uma semana intensa de trabalhos remotos conosco e, logo em seguida, eles se reapresentam para as atividades presenciais”, destacou o profissional.

O Ceará estreia na temporada de 2025 no dia 18 de janeiro. O Vovô enfrenta o Tirol na abertura do Campeonato Cearense.