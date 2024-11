Vozão na Série A: Emoção e bastidores do duelo em Campinas | Cearácast

Em uma noite marcada de emoção até o apito final, o Ceará ficou no empate em 0 a 0 com o Guarani e garantiu o o seu retorno à Série A. O Cearácast traz bastidores da festa no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e na capital cearense. Com apresentação de Samuel Conrado, o episódio conta com as participações dos torcedores alvinegros, André Luiz e Dênis Pinheiro, que destacaram os personagens da campanha do Vozão.

O Cearácast é exibido toda quinta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo Youtube do Jogada e no Sportify.

ASSISTA O CEARÁCAST