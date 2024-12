Mulher é presa ao tentar extorquir dinheiro de Luiz Henrique, atacante do Botafogo

Atacante do Botafogo e da seleção, Luiz Henrique foi vítima de extorsão. Uma mulher tentou tirar R$ 20 mil reais do jogador e ameaçou divulgar supostas fotos e vídeos íntimos do atleta caso ele não pagasse a quantia. A denúncia foi feita pela SAF do Botafogo ainda no fim do mês de setembro.

Raíssa Cândida da Rocha conversou com o jogador através de mensagens no WhatsApp. Ela foi indiciada por extorsão. A mulher é prima de Ana Carolina Andrade, ex-mulher do herói do Botafogo na final da Libertadores. Ela confessou o crime quando foi presa em flagrante. A prisão, no entanto, foi convertida em preventiva pela Justiça.

O jogador começou a ser extorquido antes do jogo contra o São Paulo, pelo Brasileiro. No entanto, as mensagens foram enviadas por um homem que pediu R$ 40 mil reais. Os textos teriam sido enviados de um telefone que pertencia ao ex-empresário de Luiz Henrique, Johnny Max. Ele prestou depoimento, negou as acusções e acabou liberado.

Luiz Henrique voltou a receber ameaças quando estava em Buenos Aires, na concentração para a final da Libertadores. O jogador informou sobre as novas tentativas para o clube, que novamente acionou a polícia. A Delegacia Antissequestro (DAS) acelerou as investigações para chegar aos responsáveis.

Raíssa foi presa em flagrante em casa, na manhã do dia 29 de novembro, no Rio de Janeiro. A investigação segue sob sigilo para a identificação de outros suspeitos.