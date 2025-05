Sem Tinga, Fortaleza embarca para enfrentar o Vasco pelo Brasileiro; veja relacionados

O Fortaleza divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Vasco, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, 24 atletas formam o grupo chamado por Juan Pablo Vojvoda. A equipe embarcou nesta sexta-feira (16), para o Rio de Janeiro, em voo direto.

Antes da viagem, o time participou de novo treinamento no período da manhã. A novidade é a ausência de Tinga, que está fora por questões particulares. O Tricolor do Pici tem dez pontos e vem de vitória diante do Juventude. Já o Vasco está em 17º na tabela, com 7 somados. As equipes se enfrentam neste sábado (17), a partir das 18h30 (de Brasília).

VEJA LISTA DE RELACIONADOS: