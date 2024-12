Ceará avalia permanência de lateral-direito Rafael Ramos

O Ceará tem interesse na permanência do lateral-direito português Rafael Ramos para 2025. O atleta foi titular na campanha de acesso à Série A sob o comando de Léo Condé, atuando em 28 rodadas da Série B - somando todas as competições, foram 31 partidas, com um gol e duas assistências.

A chegada em Porangabuçu ocorreu em fevereiro, quando encerrou vínculo com o Corinthians. Assim, o defensor assinou com o Vovô até o fim de dezembro.

O cenário pode facilitar uma extensão contratual. Internamente, o clube avalia que o português teve um desempenho muito profissional no dia a dia da equipe, além de cumprir taticamente com o esquema adotado. O perfil fez superar Raí Ramos, que iniciou como titular, mas perdeu espaço e não segue para a próxima temporada.

Com 29 anos, Rafael Ramos começou a trajetória no futebol brasileiro no Corinthians, em abril de 2022, após pedido do treinador compatriota Vitor Pereira, em negociação junto ao Santa Clara-POR. Revelado pelo Sporting-POR, tem passagens também por Orlando City e Chicago Fire, ambos dos EUA, além do FC Twelve, da Holanda.

Movimentações do mercado

Deste modo, o departamento de futebol do Ceará segue trabalhando na montagem do elenco para temporada de 2025. Até agora, a gestão renovou com o meia Lucas Mugni e o atacante Aylon, além de avaliar a continuidade do meia paraguaio Recalde e do atacante uruguaio Facundo Barceló.

Nesta terça-feira (3), a equipe tem uma reunião para debater sobre novos movimentos do mercado. A projeção para o novo ano é de um plantel com 30 atletas e a maior folha salarial mensal da história da instituição.