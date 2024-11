Ceará negocia permanência de Facundo Barceló e estuda situação de Recalde; veja detalhes

O Ceará já vem movimentando as peças pensando em 2025. O clube tenta manter o atacante Facundo Barceló, que tem fim de contrato em 2024, e estuda a situação do meia Jorge Recalde, com vínculo até o fim de 2025. Ambos chegaram no início da atual temporada.

Barceló teve um ano regular com as cores alvinegras e marcou sete gols em 39 oportunidades em que esteve em campo. Sendo titular em 13. Já Recalde vestiu um pouco mais a camisa do Vovô e atuou em 44 jogos, somando seis gols e distribuindo três assistências.

Estrangeiro de saída

Quem não permanece é Facundo Castro, que tinha contrato até o fim de 2024 e acabou não tendo seu vínculo estendido. A última partida do uruguaio com a camisa alvinegra foi na goleada de 4 a 2 do Ceará diante do Ituano, pela 13ª rodada da Série B.

Ao todo foram 20 partidas do atacante, onde somou apenas um gol e deu uma assistência.