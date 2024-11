Dirigente do Ceará confirma renovação com Aylon para 2025

O atacante Aylon renovou contrato com o Ceará para a temporada 2025. A confirmação foi feita pelo executivo de futebol do clube, Lucas Drubscky, em entrevista ao programa Show do Esporte, da Verdinha FM, nesta segunda-feira (25).

Aylon já está renovado pelo menos até o final do próximo ano. Ele teve o dispositivo de cláusula de renovação ativado e é jogador do Ceará pelo menos até o final de 2025 Lucas Drubscky Executivo de Futebol do Ceará

O camisa 11 do Vovô terminou a temporada 2024 como vice-artilheiro do clube, com 14 gols marcados. Além disso, foi o autor de três assistências, totalizando 17 participações em gols. Na Série B ele balançou as redes adversárias dez vezes, dividindo a terceira posição no ranking de goleadores da competição com outros três atletas.

Aylon foi o atleta com mais partidas disputadas pelo Ceará neste ano, com 53 jogos. Ele atuou por 3.784 minutos e em diferentes posições. Destaque como centroavante, ele também atuou como ponta e meia central.