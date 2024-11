Ceará renova contrato com Lucas Mugni após meia atingir metas na temporada

O meia-atacante Lucas Mugni teve o seu contrato renovado com o Ceará para a temporada 2025. O Diário do Nordeste apurou que o jogador argentino atingiu cláusulas de renovação automática estabelecidas em seu contrato com o Vovô, que era válido até o final de 2024.

A informação foi confirmada pela reportagem do Diário do Nordeste junto ao staff do jogador e a profissionais do departamento de futebol do Ceará. A cláusula que ativou a renovação automática foi de número de jogos (50% dos jogos atuando ao menos 45 minutos).

Mesmo com a renovação com o Ceará, Mugni tem sido cobiçado no mercado de transferências após o término da Série B do Brasileirão. O Diário do Nordeste apurou que o jogador argentino foi procurado por times da Série A e por uma equipe do exterior.

Apesar da procura ao staff de Lucas Mugni, até o momento nenhuma proposta foi formalizada pelo jogador. O assédio, no entanto, deve aumentar após o término da Série A do Brasileirão, nas próximas semanas.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, mesmo com as procuras, Lucas Mugni tem o desejo de permanecer no Ceará. O jogador tem um carinho muito grande pelo clube e agora tem contrato até o final da temporada 2025.

Aos 32 anos, Lucas Mugni chegou ao Ceará nesta temporada. Ele soma, com a camisa alvinegra, 46 partidas disputadas, além de três gols marcados e dez assistências, tendo sido titular em grande parte da campanha do Vovô na Série B.