Atacante Cléber deixa o Ceará e assina com o Avaí para a temporada 2025

O centroavante Cléber não permanecerá no Ceará para a temporada 2025. O destino do jogador de 28 anos será o Avaí, com o qual já tem inclusive um pré-contrato assinado. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol do time catarinense, Eduardo Freeland.

Cléber tem contrato com o Ceará até 31 de dezembro de 2024 e, portanto, já estava livre para assinar um pré-contrato com outra equipe. Ele foi então procurado pela diretoria do Avaí e será o novo reforço do time para a temporada 2025.

Legenda: Clebão, do Ceará, comemora gol marcado pelo clube Foto: Thiago Gadelha/SVM

Cléber estava sem atuar no time profissional do Ceará pelo fato de ter sido flagrado no antidoping em novembro de 2022. Foram apenas seis jogos disputados na temporada 2023 e um na temporada 2024 (pelo time Sub-20 do Ceará, na Taça Fares Lopes).

Cléber chegou ao Ceará em 2020, após se destacar com a camisa do Barbalha. Ao todo, o atacante somou 129 jogos com a camisa do Ceará, além de 23 gols marcados e três assistências para gols de companheiros.