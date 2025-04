San Lorenzo, time do papa Francisco, lamenta morte de pontífice: 'Profunda dor'

Apaixonado por futebol, papa Francisco era torcedor do San Lorenzo. O clube argentino, lamentou a morte de seu mais famoso torcedor em mensagem emocionante. O Vaticano anunciou o falecimento do pontífice nesta segunda-feira (21). A AFA (Associação de Futebol Argentina) também se manifestou.

"Ele nunca foi apenas um de nós e sempre foi um de nós. Corvo como um menino e como um homem... Corvo como um padre e cardeal... Corvo também como papa...

Ele sempre transmitiu sua paixão pelo Ciclone: quando ia ao Viejo Gasómetro ver o time de 46, quando confirmava Angelito Correa na capela da Cidade Deportiva, quando recebia os visitantes do Barça no Vaticano, sempre com total alegria... Sócio nº 88235.

De Jorge Mario Bergoglio a Francis, uma coisa nunca mudou: seu amor pelo Ciclone.

Envoltos em profunda dor, desde #SanLorenzo hoje dizemos a Francisco: Adeus, obrigado e até logo! Estaremos juntos pela eternidade!", escreveu o clube.

VEJA VÍDEO:

Jorge Mario Bergoglio era o nome de batismo de Francisco, que viu o time voltar a conquistar títulos desde quando virou papa, em 2013. No mesmo ano, o clube voltou a conquistar um título nacional após seis anos. Em 2014, a equipe ergueu a tala da Libertadores pela primeira vez.

A AFA também se manifestou sobre a morte do pontífice. Em comunicado assinado pelo presidente Claudio Tapia e pelo Comitê Executivo, a entidade maior do futebol argentino lamentou a partida de Francisco.

"Francisco não era apenas uma referência espiritual, mas também futebolística, e se encontrou com jogadores, dirigentes e lendas do futebol, como o capitão da Seleção Argentina, Lionel Messi e Diego Armando Maradona", afirma trecho da nota.

"Hoje, o mundo lamenta sua partida, e esta Associação e toda a liderança do futebol argentino abraçam sinceramente a família cristã neste momento doloroso", completa outra parte.

O papa Francisco faleceu na madrugada desta segunda-feira (21), às 2h35 da manhã, aos 88 anos. Líder maior da igreja católica, o religioso ficou mais de cinco semanas internado no Hospital Gemelli, em Roma, para tratar pneumonia nos dois pulmões. A última aparição pública do pontífice ocorreu no domingo de Páscoa (20). Ele esteve na sacada da Basílica de São Pedro.