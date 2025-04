Ceará e Fortaleza lamentaram a morte do papa Francisco na madrugada desta segunda-feira (21), aos 88 anos. O pontífice tratava uma pneumonia nos dois pulmões. Apaixonado por futebol, o argentino fazia questão de mostrar a paixão pelo San Lorenzo.

"O Ceará Sporting Club lamenta o falecimento de Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco. (...) Durante o período à frente da Igreja Católica, recebeu, por diversas vezes, camisas de clubes do mundo inteiro, inclusive do Ceará Sporting Club, que tem como padroeiro o São João Paulo II, que esteve como papa entre 1978 e 2005", ressaltou o Alvinegro em nota.

"Ele fez da fé o seu campo, e de todas as nações, um só time. Seu legado de justiça, amor e fé pelos mais necessitados e por todas as nações ficará eternamente em nossos corações. Descanse em paz, papa Francisco", destacou o Tricolor.

O San Lorenzo, clube do qual o pontífice era torcedor, também se manifestou sobre a despedida do papa Francisco. Líder maior da igreja católica, o religioso ficou mais de cinco semanas internado no Hospital Gemelli, em Roma, para tratar pneumonia nos dois pulmões. A última aparição pública do pontífice ocorreu no domingo de Páscoa (20). Ele esteve na sacada da Basílica de São Pedro.

Veja a publicação do Ceará:

"O Ceará Sporting Club lamenta o falecimento de Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, aos 88 anos. Líder da Igreja Católica desde março de 2013, o argentino faleceu na madrugada desta segunda-feira, 21, em decorrência de complicações de uma pneumonia que o acometeu em fevereiro deste ano. Ligado a Ordem dos Jesuítas, papa Francisco foi porta-voz das minorias e um militante pela paz no mundo, constantemente repudiando e solicitando o fim das guerras.

Apaixonado por futebol, Bergoglio era torcedor do San Lorenzo, da Argentina. Durante o período à frente da Igreja Católica, recebeu, por diversas vezes, camisas de clubes do mundo inteiro, inclusive do Ceará Sporting Club, que tem como padroeiro o São João Paulo II, que esteve como papa entre 1978 e 2005. Francisco também era admirador de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, considerando-o o melhor da história do esporte, à frente dos conterrâneos Diego Armando Maradona e Lionel Messi.

Consternados pela partida do papa Francisco, o Ceará deseja força aos familiares, aos amigos, fiéis da Igreja Católica e a todos os admiradores do Bispo de Roma."