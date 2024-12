Ferroviário encerra perperação para final da Taça Fares Lopes contra o Floresta; veja desfalques

O Ferroviário terá pelo menos dois desfalques para o duelo contra o Floresta na final da Taça Fares Lopes. A equipe finalizou a preparação na manhã desta terça-feira (3), na Barra do Ceará. O técnico Marcelo Vilar relacionou 23 atletas para o jogo de ida.

O atacante Kiuan e o volante Ramires vão desfalcar o time, pois estão no departamento médico. O primeiro se recupera de uma lesão no músculo adutor, o segundo está com um trauma no quadril.

Preparação finalizada

A equipe realizou o último treino antes do primeiro jogo. O time participou de um treino recreativo e trabalhou os últimos ajustes. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (4), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.