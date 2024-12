Ferroviário x Atlético Cearense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ferroviário e Atlético Cearense decidem neste domingo (1), uma vaga na decisão da Taça Fares Lopes. As duas equipes entram em campo às 17h30, no estádio Presidente Vargas, pelo jogo de volta das semifinais. No jogo de ida, o Atlético venceu por 1 a 0, gol de Luan Lucas, aos 22 do 2º tempo.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da FCF TV

Palpites

inter@

Como chegam as equipes

Assim, a Àguia joga pelo empate, enquanto o Tubarão da Barra precisa vencer. Por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, e por dois gols, para se classificar no tempo normal. Quem avançar, enfrenta Floresta ou Caucaia na decisão, que dará uma vaga na Copa do Brasil de 2025 ao campeão.

A expectativa coral é pelo retorno do Ciel. O atacante fica fora desde o jogo contra o Ceará, no dia 16, com desconforto na panturrilha e pode ser peça chave para o confronto. O técnico Marcelo Vilar espera contar com o experiente jogador.

"Esperamos a volta dele para o jogo de domingo. Pela experiência, qualidade, que nos deixaria ainda mais fortes para o jogo decisivo no PV. Estamos motivados e contamos com o apoio do torcedor do Ferroviário para revertermos a vantagem deles", disse Vilar.

Escalação

Ferroviário

Carlão, Guilherme, João Cubas, Fernando Ceará, Ramires, Guilherme Escuro, Gharib, Janeudo, Allanzinho, Állefe (Ciel), Kiuan. Técnico: Marcelo Vilar

Atlético

Juan, Ball, Genilson, Jalison, Nailton, João Vitor, Emerson, Ari, Kevin Rivas, Luan Lucas, William Wallace. Técnico: Palhinha

Ficha Técnica

Ferroviário x Atlético

Estádio: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

Horário: 17h30 (de Brasília), domingo, 1 de dezembro

Árbitro: Magno Cordeiro

Assistente 1: CLEBERSON do Nascimento LEITE

Assistente 2: TIAGO Castro e SILVA

Reserva 1: LEANDRO MARTINS Marques