Marcelo Vilar projeta Ferroviário contra o Floresta pela final da Fares Lopes: 'Dois grandes jogos'

Ferroviário e Floresta farão a decisão da Taça Fares Lopes nos dias 4 e 7, em dois jogos no Presidente Vargas, com o campeão garantindo vaga na Copa do Brasil 2025. O técnico do time coral, Marcelo Vilar, projetou os dois jogos contra o Verdão que valem taça.

"Nossa classificação foi dificil como a gente já esperava. Mas o Ferroviário soube vencer e agora é pensar na final. Serão dois jogos, dois grandes jogos. Será difícil contra um adversario qualificado".

O Ferrão avançou ao eliminar o Atlético, perdendo por 1 a 0 fora e vencendo 2 a 0 no PV, enquanto o Floresta empatou o jogo de ida por 1 a 1 com o Caucaia e ganhou na volta por 1 a 0. O técnico coral afirmou que quem avançasse merecia, pelo futebol apresentado, por isso espera grandes jogos com o Floresta.

"Das quatro equipes foram para as semfinais, todas tiveram mérito para disputar a aga na final e qualquer uma delas que passasse para a final teria merecido. Por isso penso que serão dois jogos muito bons e difíceis".

Foco no jogo

Sobre a importância de uma vaga na Copa do Brasil com o título da Fares Lopes, pelas cotas altas da competição nacional, o treinador preferiu focar no campo de jogo.

"Temos consciência que isso é importante para o Ferroviário, mas também para o Floresta. A gente deixa este pensamento do torcedor, diretoria e vamos focar no jogo, nos confrontos, para enfrentar da melhor forma o qualificado time do Floresta. Agora é planejar como jogaremos a final".



Datas Finais Fares Lopes



FERROVIÁRIO X FLORESTA

Final - Ida

04/12/2024 - 19:00

Presidente Vargas

FLORESTA X FERROVIÁRIO

Final - Volta

07/12/2024 - 16:00

Presidente Vargas