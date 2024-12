Caucaia x Floresta: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Caucaia e Floresta decidem neste domingo (1), uma vaga na decisão da Taça Fares Lopes. As duas equipes entram em campo às 16h no estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia (CE), pelo jogo de volta das semifinais. No jogo de ida, no Presidente Vargas, as duas equipes empataram em 1 a 1.

Assim, um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer no tempo normal avança diretamente, e enfrenta Ferroviário ou Atlético na decisão, que dará uma vaga na Copa do Brasil de 2025 ao campeão.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da FCF TV

Palpites

inter@

Escalação

Caucaia Douglas Dias, Dieguinho, Marcondi, Leandro Amaro, Lincoln, Leylon, Tadeu, Paulinho Cearense, Santos, Ailton e Siloé. Técnico: Oliveira Canindé Floresta Wilderk, Rafael Luiz, Léo, Wesley, Icaro, Rafael Furlan, Lucas Gonçalves, Guilherme Nunes, Bismark, Vitinho, Diogo Mourão. Técnico: Raimundinho

Ficha Técnica

Caucaia x Floresta

Estádio: Raimundo de Oliveira, em Caucaia (CE)

Horário: 16h (de Brasília), domingo, 1 de dezembro

Árbitro: Luciano Miranda

Assistente 1: ANDERSON da Silva RODRIGUES

Assistente 2: ELEUTÉRIO Felipe MARQUES Junior

Reserva 1: Elizabete Esmeralda