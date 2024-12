Castelão terá manutenção de gramado e ficará fechado até o fim de janeiro

O gramado do Castelão passará por manutenção logo ao fim da Série A do Brasileiro, no próximo domingo (8). O Diário do Nordeste apurou que está programado um fechamento de 52 dias para que melhorias sejam feitas no campo de jogo.

Com isso, o Gigante da Boa Vista deve ficar indisponível até 29 de janeiro, quando o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste já terão iniciado. O Clássico-Rei, no entanto, está garantido no Castelão, já que está marcado para 8 de fevereiro, quando o equipamento estará reaberto.

Um ofício foi protocolado na Federação Cearense de Futebol (FCF), nesta segunda-feira, comunicando o período de fechamento. Em nota, a Secretaria do Esporte (Sesporte) informou que o gramado "passará por revitalização, após o último jogo da temporada 2024, entre Fortaleza e Internacional pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, programada para domingo (8)", mas não informou o período de trabalhos.

Contando com o duelo entre Fortaleza e Internacional-RS, marcado para 8 de dezembro, o Castelão terá recebido 63 partidas em 2024. A Sesporte, que faz a gestão do estádio, tinha uma expectativa de receber 52 jogos, mas sabia que o número poderia subir a depender do desempenho de Ceará e Fortaleza na temporada (se chegassem a todas as finais dos certames que disputaram).

Em 2024, o Castelão recebeu críticas pela condição de algumas partes do gramado, principalmente nas áreas dos goleiros, com mais severidade no setor norte. Houve um investimento em um equipamento que simula a iluminação solar para fazer correções e Vovô e Leão chegaram a retirar uma partida, cada um, e levar para o PV, com o intuito de preservar o gramado. A Conmebol chegou a vetar o equipamento por más condições do gramado em abril.

Confira nota completa da Sesporte:

A Secretaria do Esporte (Sesporte) informa que o gramado da Arena Castelão passará por revitalização, após o último jogo da temporada 2024, entre Fortaleza e Internacional pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, programada para domingo (8). Foi enviado para a Federação Cearense de Futebol (FCF) o cronograma de manutenção do gramado, conforme solicitado pela empresa Campanelli.